بهدفين لهدف.. تعرف على ملخص نتيجة مباراة الاتحاد وضمك اليوم

ملخص نتيجة مباراة الاتحاد وضمك اليوم، خسر نادي الاتحاد مباراته الثانية في الدوري السعودي أمام ضمك بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، وتقدم ضمك بهدف مبكر عن طريق محسن ياجور قبل أن يتعادل العميد سريعاً بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق يميليانو فيشيو، ليعود محسن ياجور ويسجل الهدف الثاني لضمك.

نشكيلة الاتحاد الرسمية:فواز القرني – عبدالرحمن العبود – عبدالمحسن فلاته – مروان داكوستا – منصور الحربي – كريم الأحمدي – إيمليانو فيشيو – كارلوس فيلانويفا – رومارينيو – لويس خيمينيز – بريجوفيتش.