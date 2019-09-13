الامارات | حتا يتعاقد مع العماني عبد الله حاتم

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يتعاقد مع العماني عبد الله حاتم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة حتا لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب العماني عبد الله حاتم لتمثيل الفريق الاول لـ"الاعصار" لتمثيله في منافسات الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، معارا من نادي الوصل ويلعب في مركز المدافع الايسر، وسيتم قيده في فئة مواليد الدولة وجرى توقيع العقد بحضور المدير التنفيذي لشركة حتا لكرة القدم علي عبد الله البدواوي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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