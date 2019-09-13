شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبدأ مشواره بالبطولة العربية بالفوز على أهلي بني غازي برباعية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، فوزا كبيرًا على نظيره فريق أهلي بني غازي الليبي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

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تقدم «الدراويش» بهدف مبكر عن طريق المهاجم وجيه عبدالحكيم من تسديدة قوية في الدقيقة 4، وعاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني من متابعة لكرة ارتدت من حارس مرمى الفريق الليبي في الدقيقة 21.

وقلص لاعب خط الوسط سفيان عمران الفارق في النتيجة للضيوف بهدف أول في الدقيقة 29، لكن أحمد مدبولي تمكن من إحراز الهدف الثالث للإسماعيلي في الدقيقة 33، ثم سجل الإيفواري عثمان ديفيد الهدف الثاني للأهلي الليبي في الدقيقة 63، وأكد عبدالرحمن مجدي فوز الإسماعيلي بهدف رابع جاء عبر تصويبة يسارية قوية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، يحتاج الدراويش لتحقيق التعادل أو الخسارة بفارق هدف نظيف في لقاء الإياب المقرر له نهاية الشهر الجاري بتونس، للتأهل للدور التالي من البطولة.