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الزمالك يطلب إخلاء ملعب التدريب من جماهير الفريق السنغالي

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في السنغال، من مسؤولي ملعب لات ديور، الذي يخوض الفريق عليه المران الختامي اليوم، إخلاء المدرجات من عدد من جماهير الفريق المنافس وذلك قبل بدء المران.

ويخوض الزمالك المران على ملعب لات ديور بالسنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي غدا.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء، فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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