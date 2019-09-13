شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: «السوبر» في برج العرب بحضور جماهيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 17-2018، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين «5 آلاف مشجع لكل فريق».

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «يأتي إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الإفريقية».

وأضاف الحساب «الاتحاد المصري لكرة القدم إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإنه في الوقت نفسه فإن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة من أن كافة عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة».