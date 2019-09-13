شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار في مران الزمالك الأخير بالسنغال.. وفشل محاولات إذاعة المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبلت الأمطار المران الأخير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في السنغال، والذي يخوضه على ملعب لات ديور بمدينة تييس قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء، فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، في مباراة لن تذاع تليفزيونيا لعدم وجود وحدة بث في بالمدينة.

وباءت جميع محاولات إذاعة المباراة بالفشل سواء من السفارة أو بعض الشركات الخاصة في القاهرة التي تفاوضت مع الجانب السنغالي لشراء حقوق بث المباراة لكن دون جدوى.