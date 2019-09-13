شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في غينيا الاستوائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمأن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة حاليا في غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت، في المباراة التي تقام على استاد مالابو في السادسة من مساء غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد «الخطيب» ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين لتقديم العرض المنتظر وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة بمصر وتصعد بالأهلي إلى دور المجموعات ومواصلة التقدم بخطوات ثابتة في مشوار البطولة لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، وإسعاد جماهير الأهلي.
جاء ذلك في اتصال هاتفي للكابتن الخطيب، اليوم، مع طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي في غينيا الاستوائية، الذي طمأن رئيس الأهلي على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة، مؤكدا توفر المناخ المناسب أمام الجهاز الفني واللاعبين لتقديم المباراة التي تليق بالأهلي.
وطلب الخطيب من رئيس بعثة الأهلي نقل تحياته للجهاز الفني واللاعبين، مشددا على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام بطل غينيا الاستوائية تسهل مهمة الأهلي في لقاء العودة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في غينيا الاستوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.