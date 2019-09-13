شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وكانو سبورت مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للنادي، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وكانو سبورت في حضور مراقب المباراة وطاقم الحكام ومسؤولي بطل غينيا الاستوائية، بالإضافة إلى مندوب عن اتحاد الكرة الغيني.

يعقد الاجتماع في العاشرة مساء اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات باستاد مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، للتأكيد على كافة الأمور التنسيقة التي تخص المباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص باللاعبين وحارسي المرمي وغيرها من الأمور الإدارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة على استاد العاصمة مالابو في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.