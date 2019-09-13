بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة بالفندق.. و«ساسي» بالجلباب التونسي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صلاة الجمعة في الواحدة والثلث ظهرا في إحدى القاعات الخاصة بفندق الإقامة، وألقى الخطبه الدكتور منتصر الرملاوي إداري الفريق. وكان موضوع الخطبة هو اختيار الصديق في الإسلام وتفاعل معها اللاعبون ووظهر التونسي فرجاني ساسي في صلاة الجمعة بالجلباب التونسي. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

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