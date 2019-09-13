شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات توقيع عقود استضافة حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019 بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل نحو ساعة من حفل توقيع عقود إقامة الحفل السنوي لاختيار أفضل لاعب في القارة الأفريقية لعام 2019، وذلك مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، وكامل أبوعلى رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، تجرى الاستعدادات لوضع اللمسات النهائية على مكان الاحتفال الذي يشمل عقد مؤتمر صحفي بحضور نخبة من رجال الدولة والرياضيين عقب توقيع العقود بين رئيس كاف وكامل أبوعلى.

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وقال «أبوعلي» إن من المقرر إقامة حفل تتويج أحسن لاعب في الأسبوع الأول من شهر يناير2020 بأحد المنتجعات السياحية الكبري المملوكة لأبوعلى بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.

وأكد رئيس جمعية الاستثمار السياحي لـ«المصري اليوم» أنه يجري العمل لإنهاء التجهيزات الخاصة باستضافة الحفل استعدادًا لإقامة حفل في يناير 2020، بحضور 350 شخص، ويتم الاستعداد لعمل شئ يشرف مصر أمام العالم كما شرفت بتنظيم باهر لكأس الأمم الأفريقية حيث يضم المنتجع 514 غرفة بإطلالة بانورامية مباشرة على أجمل بقاع البحر الأحمر ويتميز بوجود 3 حمامات سباحة بما في ذلك حمام سباحة بدون حواف بالإضافة إلى 6 أحواض خاصة بالمياه الساخنة ومركز للياقة البدنية الأكثر حداثة، كما تم بناء المنتجع بالحجارة المرجانية الطبيعية التي تم نحتها يدوياً من الجبال القريبة من الفندق ويضم قاعات مؤتمرات كبري ومسرح روماني ويحتوي المنتجع على مرسى لليخوت وشاطئ خاص يمتد على طول 1.6 كم، كما يوفر المنتجع الرياضات المائية بدون محركات والأرضية مجاناً، وينظم فريق الترفيه الدولي الأنشطة اليومية للنزلاء.

واعتبر كامل أبوعلى، ومسؤول لجنة السياحة بكأس الأمم الأفريقية 2019 أن حفل توزيع جوائز الكاف المقرر إقامته في الغردقة سيكون مفاجأة للجميع

و أن الحفل سيعد ترويج عالمى لمصر بشكل عام والغردقة بشكل خاص.

استعدادات توقيع عقود استضافة حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019 بالغردقة