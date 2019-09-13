شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة، عقب تناول وجبة العشاء؛ يشاهد خلالها اللاعبون تسجيلا لمباراة كانو سبورت أمام بطل إثيوبيا في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لخطة اللعب، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.