آرسنال يعلن إصابة لاكازيت حتى شهر أكتوبر

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الجمعة 13 سبتمبر 2019
لاكازيت
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة، أن مهاجمه الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت، سيغيب عن الملاعب حتى أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب معاناته من إصابة في كاحله.
وتحامل لاكازيت على هذه الإصابة والأوجاع لأسابيع عدة لكن الطاقم الطبي للنادي اللندني نصحه الآن بالراحة من أجل اتاحة الفرصة أمام الكاحل للتعافي بشكل كامل، وذلك بحسب ما أفاد آرسنال في بيان جاء فيه "بعد إجراء تقييمات لمشكلة الكاحل المستمرة، نُصِحنا (من قبل الطاقم الطبي) بأن أليكس يحتاج الى الراحة وتقوية كاحله من أجل استعادة لياقته البدنية بشكل كامل".
وتابع: "أليكس كان يلعب رغم هذه الإصابة لعدة أسابيع. من المحتمل أن يعود الى الملاعب في أكتوبر". وسجل لاكازيت هدفين في ثلاث مباريات هذا الموسم، بما في ذلك هدف في لقاء "دربي" شمال لندن الذي انتهى بالتعادل ضد توتنهام (2-2) في المشاركة الأخيرة قبل عطلة المباريات الدولية.
وسيشكل غياب ابن الـ28 عاماً ضربة كبيرة لمدرب آرسنال الإسباني أوناي إيمري خلال فترة حافلة بمباريات الدوري الممتاز ضد واتفورد وأستون فيلا ومانشستر يونايتد، بالإضافة الى بدء مشوار الفريق في مسابقة "يوروبا ليغ" اعتباراً من الخميس ضد إينتراخت فرانكفورت الألماني، وفي مسابقة كأس الرابطة المحلية في 25 الشهر الحالي ضد نوتنغهام فورست.
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