نيمار يستعد لجحيم باريس

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

كان صيف نيمار بعيدًا عن المثالية. التقط إصابة مما يعني أنه غاب عن كأس أمريكا.



كان يتعامل مع اتهامات بالاغتصاب ؛ وبعد أن أوضح رغبته في العودة إلى برشلونة ، والتي أغضبت العديد من مشجعي باريس سان جيرمان .

سيبقى الآن في العاصمة الفرنسية حتى يناير في أقرب وقت ممكن. قبل فصل الصيف ، وصل المهاجم البرازيلي إلى باريس باعتباره المنقذ الذي كان الذهاب لقيادة مشروع باريس سان جيرمان في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك ، فإن الإصابات منعته من اللعب في المباريات الرئيسية - فقد لعب واحدة فقط من أربعة منافسات خروج المغلوب في بطولة الأندية الأوروبية الأولى - وكان هناك شعور بأن نيمار قد خسر في ظل المبلغ الضخم الذي أنفقه عليه. الآن ، نيمار سيتعين عليه العودة إلى الكامب نو مع ذيله بين ساقيه.

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حيث تغنى مغنطيات باريس سان جيرمان بأغاني مهينة تجاهه في المباراة الافتتاحية في دوري الدرجة الأولى ، بينما كانت هناك عدة حالات من مشجعي النادي عبروا عن إحباطهم خلال الـ 27 عامًا قدمه طوال الصيف.

توماس توخيل قام بحماية نيمار بثبات وسيأمل أن يسدده المهاجم بأدائه على أرض الملعب.

لعب نيمار للبرازيل خلال فترة الاستراحة الدولية ، لذلك ليس لدى المدرب الألماني أي عذر لعدم استدعائه للمباراة يوم السبت ضد ستراسبورغ.

هناك سبب وحيد لعدم القيام بذلك: النادي خوفًا من ردود الفعل التي قد يتلقاها وجوده فيما سيكون على الأرجح ترحيبًا معادًا للغاية. نيمار هو أول من يعد نفسه لجحيم باريس.

إنه يعلم أن اللعب في المنزل سيكون بمثابة محنة في البداية ، لكن بإمكانه عكس الموقف بأداء جيد وأهداف وانتصارات ليس أمام البرازيلي أي خيار سوى التصرف مثل المحترف والأداء على أرض الملعب ، على الرغم من أن هذا ستكون هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها في مثل هذا الجو ، حيث يكون مؤيدوك ضدك إلى حد كبير.

يتم تحديد موعد عودة نيمار يوم السبت ، 14 سبتمبر ، في حديقة الامراء ، ولكن يجب أن يأخذ اللاعب انها على الذقن ونتطلع إلى الالتفاف على موقف دقيق للغاية. سوف يدخل جحيم باريس.