فالفيردي: برشلونة لا يريد أن يأخذ خطوة إلى الوراء مع ميسي

Advertisements Advertisements

الجمعة 13 سبتمبر 2019

فالفيردي

تستمر مشاكل إصابة ليونيل ميسي ، وتحدث إرنستو فالفيردي عن عدم رغبته في الاندفاع إلى رقم 10 للعودة إلى العمل.



أوضح المدرب أنه لا يريد إعادة إدخال ميسي إذا كان ذلك قد يعني أن اللاعب يعاني من نكسة أكثر خطورة.

قال فالفيردي : "الحقيقة وقال عن الغياب المستمر للمهاجم في مؤتمر صحفي يوم الجمعة ، قبل مباراة الدوري الاسباني في نهاية الأسبوع ضد بلنسية

Advertisements

وتابع: "إنه ليس متاحًا ، لن أنكر ذلك. إنه لاعب حاسم ، خاصة ضد الفرق. هذا يجلس بعمق ونأمل أن يعود قريباً ونأمل بشكل خاص أن يعود جيدًا لأننا لا نريد أن نتخذ خطوة إلى الوراء.

وأكمل: " لا نعرف ما إذا كان سيكون جاهزًا ليوم الثلاثاء [ضد بوروسيا دورتموند] أو إذا كان الأمر سيكون لاحقًا وسندير كل شيء بالطريقة التي نعتقد أنها الأفضل." نحن بحاجة إلى استخدام الفريق بأكمله وأعتقد أن لدينا تشكيلة للقيام بذلك.

وأضاف: "بينما هذا صحيح أن نلاحظ غياب ميسي ، صحيح أنه يمكن أن يكون فرصة للاعبين الآخرين لاتخاذ خطوة إلى الأمام. "كان المدرب كما سألني عن مقابلة ميسي الأخيرة مع سبورت .

واردف فالفيردي عن رد فعله على تعليقات اللاعب على الصحيفة: "لقد أفرطنا في تفسير كل ما يقوله وكل شخص يدرس لغة جسده بتفاصيل كبيرة". وضع حداً للحديث عن البرازيلي ، حيث قال لوسائل الإعلام المجمعة: "لقد تحدثنا عن نيمار قبل وأثناء وبعد السوق وحان الوقت لقلب الصفحة" ، فناقش فالنسيا ، انعكس فالفيردي على تغيير المدرب في ميستالا

وقال عن توقعاته لمباراة السبت: "لقد غيروا المدرب ، لكن الأمر لم يستغرق سوى يومين ، لذا لا أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الوقت لتغيير الكثير. لقد أتوا من فترة جيدة. النتائج وسوف يأتي مع تشكيلة مماثلة. "لديهم الكلاسيكية 4-4-2 ويلعبون بشكل جيد في الهجوم المضاد ، كما رأينا في نهائي كأس كوبا ديل ري."