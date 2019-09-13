زيدان سئم من قضية فينيسيوس

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

استغل زين الدين زيدان مؤتمرا صحفيا قبل مباراة ريال مدريد يوم الجمعة لتسوية الشائعات حول عدم ثقته في فينيسيوس جونيور.



أصبح المهاجم البرازيلي نقطة محورية لهجوم لوس بلانكوس تحت قيادة سانتياغو سولاري ، لكن الإصابة التي أعقبت إقالة سولاري وتعيين زيدان ، شهدت فشل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في تكرار النموذج الذي أظهره في البداية من 2019.

ومع ذلك ، يحرص زيدان على طمأنة مؤيدي مدريد - ووسائل الإعلام - على أنه يثق في فينيسيوس ويثق به.

"لكن في بعض الأحيان لن يلعب لأن شخصًا آخر سوف يلعب ، هذا كل شيء. وستكون كل لعبة هكذا.

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"توقف عن قول هذا لأنه لاعب جيد ، إنه في خططي ولدي ثقة كاملة به."

حتى الآن هذا الموسم ، ظهرت فينيسيوس في 44 في المئة من دقائق من أول مدريد

ثلاث مباريات ليليغا سانتاندر.

بعد بدء المباراة ضد سيلتا فيجو ، حيث لعب 69 دقيقة ، كان بديلاً في الصدام مع ريال بلد الوليد ، الذي استمر لمدة 33 دقيقة ، وحصل على 16 دقيقة في فياريال قبل الاستراحة الدولية. أثناء غيابه مع البرازيل ، لعب فينيسيوس في المباراة التي خسرها سيليكاو 1-0 أمام بيرو.