مهرجان الهجن يخترق جينيس برقم جديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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للمرة الثانية على التوالي، اقتحم مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن كسر في نسخته الثانية الحالية، الرقم القياسي المسجل باسمه في العام الماضي، والذي شهد مشاركة 11 ألف مطية، فيما شارك في النسخة الحالية 13,377 مطية بزيادة أكثر من 2000 مطية.

واحتفل منظمو المهرجان بالرقم الجديد مع مندوب موسوعة جينيس للأرقام القياسية أحمد جمال الدين الذي سلم رئيس الاتحاد السعودي نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الأمير فهد بن جلوي شهادة جينيس لكسر الرقم القياسي العالمي.