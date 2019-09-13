أبها يتوعد الرائد بمصير الفرسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يحتدم الصراع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها عندما يستضيف أبها نظيره الرائد ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث أبها عن الوصول إلى النقطة السادسة بعد أن تغلب في الجولة الماضية على الوحدة (فرسان مكة) في ملعبه بين جماهيره بمكة المكرمة 2-1، معوضا بذلك خسارته في الجولة الأولى أمام الهلال 2-4.

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ويدرك مدرب أبها، التونسي عبدالرزاق الشابي أن طريقه نحو خطف كامل نقاط المباراة لن يكون سهلا حتى وإن حظي الفريق بدعم الأرض والجمهور، وخاصة أنه سيواجه خصما يبحث عن تدارك أوضاعه قبل فوات الأوان بعد أن خسر في الجولتين الماضيتين، الأولى خارج ملعبه أمام الاتحاد 1-3، والثانية على ملعبه أمام الهلال 0-5.

وخلال 4 مباريات جمعت الفريقين أخيرا فاز الرائد 3 مرات مقابل مرة لأبها.

وبحثا عن بداية جديدة، خاض الرائد بقيادة مديره الفني الألباني بيسينيك هاسي معسكرا إعداديا في الرياض خلال فترة التوقف لأيام الفيفا، سعى خلاله المدرب إلى تضميد الجراح وانتشال الفريق وإبعاد اللاعبين عن أي من حالات الإحباط، حيث خاض مباراة تجريبية أمام الفيصلي بجانب أداء عدد من المناورات شهدت معالجة أخطاء المرحلة الماضية التي كلفت الفريق خسارة مباراتين، وتلقي مرماه 8 أهداف مقابل تسجيل هدف واحد في مرمى الاتحاد.