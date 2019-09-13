من الضحية.. إيفانكوفيتش أم سفيتانوفيتش؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

للمرة الثانية يعود الأهلي إلى ملعبه بعد أن خاض الجولة الأولى عليه وفيها تعادل مع العدالة 1-1، ثم رحل في الثانية إلى الدمام وفيها تغلب على الاتفاق 2-1، حيث يستضيف الوحدة بحثا عن فوز وأداء مقنعين يعيد بهما الجماهير إلى المدرجات بكثافة بعد أن أبدت غضبها في المباراة الأولى نتيجة التعادل أمام العدالة الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين.

ويدرك المدير الفني للأهلي الكرواتي برانكون إيفانكوفيتش أن قرار إقالته قد يكون جاهزا ومحبوسا في الأدراج متى تعثر الفريق مرة أخرى، لذلك سيظهر كل ما لديه مقابل خطف الفوز، والحال نفسه ينطبق على ابن جلدته، مدرب الوحدة ماريو سفيتانوفيتش، فهو أيضا مهدد بتسلم قرار الإقالة بعد أن خسر في الجولتين الماضيتين على أرضه أمام الاتفاق 0-2 والصاعد الآخر فريق أبها 1-2، وعدم تحقيق الفوز اليوم يعني دون تردد إعلان ماريو أول مدرب يغادر دوري المحترفين رسميا.

قبل المواجهة

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مدرب الأهلي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش

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مدرب الوحدة الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش

الملعب مدينة الملك عبدالله بجدة

الجولة 3

التوقيت 20.35م

درجة الحرارة 32