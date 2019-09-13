آسيا تزعج الهلال أمام الفيحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يسعى الهلال للبقاء على رأس هرم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يستضيف الفيحاء اليوم في إطار مواجهات الجولة الثالثة.
وفي الجولتين الماضيتين، نجح الهلال في اعتلاء الصدارة بانتصارين على ضيفه أبها 4-2 ومضيفه الرائد 5-0، ويهدف اليوم للسير في طريق الانتصارات نفسه، محفزاه في ذلك الأرض والجمهور.
وينتظر أن يعمل المدير الفني للهلال الروماني رازفان لوشيسكو على إراحة بعض عناصره بإبعادهم عن المباراة أو بتوزيع نشاطهم البدني حسب مجريات المواجهة، وذلك تحسبا لعدم حدوث إصابات قبل النزال المهم أمام الاتحاد الثلاثاء المقبل ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
أما الفيحاء، فيشبه الهلال في عدم تعرضه للخسارة في الجولتين الماضيتين، لكنه تعادل في واحدة كانت أمام الفيصلي، قبل أن يفوز على الحزم 2-1.
ورغم معرفة المدير الفني البرتغالي خورخي سيماو بتفكير الهلال في مواجهة الاتحاد، إلا أنه سيسعى للاعتماد على اللعب المرتد وتعزيز خطوط حماية المرمى أملا في الخروج بالتعادل على الأقل.
قبل المواجهة
- للهلال 6 نقاط في المركز الأول قبل مواجهات أمس
- للفيحاء 4 نقاط في المركز السادس قبل مباريات أمس
- يستعيد الهلال خدمات مدافعه محمد البريك بعد غياب عن الجولتين الماضيتين بداعي الإصابة
- للمرة الأولى سيظهر الثنائي جوستافو كويلار وصالح الشهري
- المواجهة هي الأولى بين المدربين لوشيسكو وسيماو
- سجل الهلال 9 أهداف واستقبل هدفين، وسجل الفيحاء هدفين واستقبل هدفا
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