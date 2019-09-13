بلايلي متفرج حتى مواجهة الفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل الأهلي أمس محترفه الجزائري الدولي يوسف بلايلي، عقب وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة قادما من الجزائر استعدادا للانضمام إلى تدريبات الفريق بعد أن وقع في صفوف الأهلي حتى عام 2022، قادما من الترجي التونسي.

ولن يكون لاعب الوسط ضمن قائمة الفريق في مواجهة الوحدة اليوم في الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتأخره في الوصول إلى السعودية بعد الراحة التي حصل عليها عقب فوزه مع منتخب بلاده بلقب بطولة أمم أفريقيا، وكذلك مشاركته مع المنتخب خلال أيام الفيفا الماضية.

وسينخرط اللاعب في التدريبات التي ستعقب مواجهة الوحدة، ليكون ضمن القائمة الأساسية في مباراة الفتح ضمن الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.