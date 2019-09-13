بوكي لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحرز مهاجم نورويتش سيتي، الفنلندي الدولي تيمو بوكي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال أغسطس الماضي.

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وسجل بوكي 5 أهداف لفريقه في أول 4 مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم الذي شهد عودة نورويتش سيتي لدوري الدرجة الممتازة في إنجلترا.

وقال بوكي «إنه شرف كبير لي، كانت بداية رائعة في هذا الموسم، أحتاج الآن إلى بذل مزيد من الجهد لحصد المزيد من النقاط مع الفريق».

وأوضح «كنت أثق بنفسي وبقدرتي على تسجيل الأهداف على هذا المستوى، ولكنني لم أعتقد أبدا أنني أستطيع تسجيل 5 أهداف في أول 4 مباريات، هذا أكثر كثيرا مما توقعته».