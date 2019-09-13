شكرا لقرائتكم السفيرة المصرية بالسنغال تؤازر الزمالك في التدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.
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