شكرا لقرائتكم كامل أبو على عن حفل أفضل لاعبى أفريقي : كل حاجة بتبدأ بالطموح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال كامل أبو على رجل الأعمال ورئيس النادى المصرى سابقا أنه فخور بتوقيع عقود تنظيم حفل أفضل لاعب أفريقي فى منتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة، أن كل مشروع عظيم يبدأ بالطموح.

وأكد أبو على على هامش الحفل الذى أقيم اليوم بمنتجع سهل حشيش بالغردقة أنه لا يفكر فى امتلاك نادى خاص على غرار رجال الأعمال المصريين والعرب، مثل ناصيف سويرس الذى يمتلك نصف نادى وست هام يونايتد فى انجلترا، وتركى أل الشيخ الذى يمتلك نادى ألميريا فى إسبانيا.

واحتضنت مدينة الغردقة، اليوم الجمعة حفل توقيع عقد استضافة حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضور محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي، وعدد كبير من الرياضيين والشخصيات العامة، ذلك بأحد الفنادق السياحية في الغردقة.

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وتمكنت مدينة الغردقة من الحصول على لقب "قبلة البطولات الرياضية" العالمية، لما تملكه من مقومات جعلتها تستضيف البطولات الرياضية العالمية، كما أختيرت لتقام على أرضها لأول مرة في مصر بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو، خلال الفترة من 11 أكتوبر وحتى 13 أكتوبر القادم بمنتجع سهل حشيش.

ومؤخرا قام عدد من اللاعبين العالميين بقضاء إجازتهم في الغردقة، أبرزهم نافاس، وكريم بنزيما، وأسرة اللاعب رونالدو، ونافاس وراموس وصلاح، بعدما أصبحت السياحة الرياضية هي إحدى الوسائل المهمـة في الترويج للمقاصد السياحية في جميع أنحاء العالم.