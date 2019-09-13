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شكرا لقرائتكم الأهلى يدعم مؤمن زكريا : "مهما طال غيابك لن نتوقف عن دعمك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه النادي الأهلي رسالة خاصة لمؤمن زكريا صانع العاب الفريق عبر صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكان مؤمن زكريا قد تعرض لإصابة على مستوى الجهاز العصبي ستحتاج للعلاج لمدة لن تقل عن 3 أشهر لتقرر الإدارة الحمراء رفع أسمه من القائمة.
وكتب حساب الأهلى على تويتر رسالة لمؤمن زكريا جاء نصها كالتالي :"مهما طال غيابك لن نتوقف عن دعمك..ننتظر عودتك بقوة".
الأهلى
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يدعم مؤمن زكريا : "مهما طال غيابك لن نتوقف عن دعمك"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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