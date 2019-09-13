شكرا لقرائتكم ناشئات منتخب أمريكا للطائرة يصعدن لنهائي بطولة العالم بعد الفوز على البرازيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت المباراة مساء اليوم الجمعة على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية. Advertisements ونجحت لاعبات أمريكا في الفوز على البرازيل بثلاثية نظيفة وجاءت نتائج الأشواط كالآتي 25 - 18، 25 - 18، 25 - 14". وتنتظر أمريكا في النهائي المقرر اقامته غدا الفائز من مباراة إيطاليا والصين.

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