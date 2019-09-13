شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: حفل أفضل لاعب أفريقي يضع مصر في الخريطة العالمية الكروية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع الجنايني بعد نجاح تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 ثم استضافة هذا الحدث الهام يضع مصر في الخريطة العالمية الكروية والتأكيد علي أن مصر أمنة وقادرة علي تنظيم أكبر البطولات الكبيرة.
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