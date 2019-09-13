شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: حفل أفضل لاعب أفريقي يضع مصر في الخريطة العالمية الكروية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة ان تنظيم الدوري باحترافية هي مهمته الأولى في الاتحاد ، مضيفاً أن تنظيم حفل أفضل لاعب أفريقي حدث كبير ويؤكد على مكانة مصر التاريخية في القارة .

تابع الجنايني بعد نجاح تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 ثم استضافة هذا الحدث الهام يضع مصر في الخريطة العالمية الكروية والتأكيد علي أن مصر أمنة وقادرة علي تنظيم أكبر البطولات الكبيرة.

حضر الحفل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي وفاطمة سامورا سكرتير عام الكاف ، ورجل الاعمال المصري كامل ابو علي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخامسية القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ومحافظ البحر الاحمر احمد عبدالله