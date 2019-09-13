شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف "مفاجأة" ميتشو فى مواجهة جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك لإعادة عمر السعيد مهاجم الفريق لقيادة هجوم الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر لها غداً السبت، فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا. وكان الصربى ميتشو قد استعان بمصطفى محمد بدلا من عمر السعيد فى التشكيل الأساسى فى اللقاء الماضى أمام بيراميدز، فى نهائى بطولة كأس مصر، والتى شهدت فوز الأبيض بثلاثية نظيفة. ويتوقع المتابعين للزمالك هذا الموسم أن يكون مصطفى محمد هو المهاجم الأساسى للأبيض إلا إن ميتشو خطته تضمن الاستفادة بجهود الثلاثى عمر السعيد وبوطيب ومصطفى محمد وفقا لحالة كل لاعب قبل أي مباراة يخوضها الفريق الأبيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف "مفاجأة" ميتشو فى مواجهة جينيراسيون فوت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.