شكرا لقرائتكم أحمد سراج: إصابة حمادة الفيل تغيبه عن الملاعب فترة طويله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد سراج المدير الفني لفريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ أن حمادة الفيل لاعب الفريق الذى تعرض لأصابه قوية في مباراة الإنتاج الحربي اليوم، الجمعة، سيغيب مدة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في المباراة التي فاز فيها الاهلي بهدف نظيف.

وتعرض حمادة الفيل صانع ألعاب الأهلي لإصابة قوية في قدمه اليمنى خلال مباراة الإنتاج الحربي اليوم بمدينة نصر في الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية خرج على إثرها من الملعب محمولاً على النقالة قبل أن يتوجه لأقرب مستشفيي بسيارة الإسعاف ليشارك محمد سلامة بدلاً منه.

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وأضاف سراج أن الإصاب التي تعرض لها حمادة الفيل كانت قوية للغاية وأثّرت سلبياً لدرجة أن لاعبي الفريق بكوا بسبب هذه الإصابة.

وشدد سراج على أن حمادة الفيل يعاني من إصابة بكسر مضاعف في الساق اليمنى، ويحتاج عملية جراحية وتركيب مسامير وشرائح لذا سيغيب فترة طويلة عن الملاعب.