شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني عن عقوبة شيكابالا : "مش مقصودة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصرى، أن عقوبة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك حدثت بالصدفة وليست مقصودة، لكنهلا جاءت لتمحى أى شكوك حول مجاملات اتحاد الكرة للزمالك.

وقال الجناينى فى سؤال حول انتماءاته الزملكاوية :" أنا مش ممكن أجامل حد ولا يوجد لدى سبب للمجاملات، أنا رجل مكلف من الفيفا بادارة شئون الاتحاد المصرى، وأقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وعقوبات الزمالك وشيكابالا هى صدفة رتبها القدر لتثبت عدالة اللجنة تجاه الجميع وتوقيع العقوبات على مخطىء مهما كان انتمائه.

وتابع رئيس اللجنة المشكلة بادارة الجبلاية :" سيبكم من انتماءاتى الكروية ما قبل خطاب التكليف، أنا هنا مسئول أمام الفيفا وأمام الله وأمام ضميرى للخروج من المرحلة الصعبة بمكتسبات جديدة، 50% من المصريين أهلاوية و50% منهم زملكاوية، يبقى هنجيب واحد منين مالوش انتماءات يدير اتحاد الكرة.