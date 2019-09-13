شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يتقدم على أهلي بني غازي 3 / 1 في الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتقدم الدراويش بنتيجة 3 / 1، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، لتصبح النتيجة 3 / 1 لصالح الدراويش.

جاء الهدف الأول للإسماعيلى فى الدقيقة 4 عن طريق وجيه عبد الحكيم الذى انطلق ليتلقى تمريرة رائعة حولها بتسديدة داخل شباك الفريق الليبى ليشعل جماهير الدراويش الشماريخ احتفالا بالتقدم ثم أضاف وجيه عبد الحكيم الهدف الثانى لنفسه وللدراويش فى الدقيقة 21 بعدما تلقى محمد الشامى عرضية حولها برأسيه فى اتجاه مرمى أهلى بنى غازى ليتصدى لها حارس الفريق الليبى ثم سقطت من يده ليحولها عبد الحكيم فى الشباك.

ونجح سفيان عمران لاعب أهلى بنى غازى الليبى من ركلة حرة مباشرة فى الدقيقة 29 فى تقليص الفارق للفريق الليبى بعدما سدد كرة مرت من الجميع إلى داخل الشباك حيث لم يتوقعها محمد فوزى حارس الدراويش ثم عاد أحمد مدبولى ليخطف الهدف الثالث للإسماعيلى فى الدقيقة 33 بعدما استغل ارتباك دفاع الفريق الليبى داخل منطقة الجزاء.