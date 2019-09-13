شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يهزم أهلي بني غازي 4 / 2 فى دور الـ32 للبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى، بنتيجة 4 / 2، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

جاء الهدف الأول للإسماعيلى فى الدقيقة 4 عن طريق وجيه عبد الحكيم الذى انطلق ليتلقى تمريرة رائعة حولها بتسديدة داخل شباك الفريق الليبى ليشعل جماهير الدراويش الشماريخ احتفالا بالتقدم ثم أضاف وجيه عبد الحكيم الهدف الثانى لنفسه وللدراويش فى الدقيقة 21 بعدما تلقى محمد الشامى عرضية حولها برأسيه فى اتجاه مرمى أهلى بنى غازى ليتصدى لها حارس الفريق الليبى ثم سقطت من يده ليحولها عبد الحكيم فى الشباك.

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ونجح سفيان عمران لاعب أهلى بنى غازى الليبى من ركلة حرة مباشرة فى الدقيقة 29 فى تقليص الفارق للفريق الليبى بعدما سدد كرة مرت من الجميع إلى داخل الشباك حيث لم يتوقعها محمد فوزى حارس الدراويش ثم عاد أحمد مدبولى ليخطف الهدف الثالث للإسماعيلى فى الدقيقة 33 بعدما استغل ارتباك دفاع الفريق الليبى داخل منطقة الجزاء قبل أن ينجح عثمان ديفيد فى الدقيقة 63 أن يسجل الهدف الثانى لأهلى بنى غازى الليبى وسط ارتباك لدفاع الدراويش ثم نجح عبد الرحمن مجدى فى الدقيقة 87 فى تسجيل الهدف الرابع للدراويش.

وعقب الهدف الرابع للإسماعيلى واصل الدراويش المحاولات الهجومية نحو زيادة التقدم وسدد مدبولى كرة رائعة تألق فيها حارس الفريق الليبى وحولها إلى ركلة ركنية نفذت وعادت من الدفاع الليبى إلى همام طارق الذى سددها بعيدة عن مرمى الفريق الليبى.