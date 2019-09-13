الاصابة تبعد لاكازيت عن أرسنال حتى أكتوبر









اسماء السيد - كشف أرسنال الإنكليزي الجمعة أن مهاجمه الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت سيغيب عن الملاعب حتى تشرين الأول/أكتوبر بسبب معاناته من إصابة في كاحله.

وتحامل لاكازيت على هذه الإصابة والأوجاع لأسابيع عدة لكن الطاقم الطبي للنادي اللندني نصحه الآن بالراحة من أجل اتاحة الفرصة أمام الكاحل للتعافي بشكل كامل، وذلك بحسب ما أفاد أرسنال في بيان جاء فيه "بعد إجراء تقييمات لمشكلة الكاحل المستمرة، نُصِحنا (من قبل الطاقم الطبي) بأن أليكس يحتاج الى الراحة وتقوية كاحله من أجل استعادة لياقته البدنية بشكل كامل".

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وتابع "أليكس كان يلعب رغم هذه الإصابة لعدة أسابيع. من المحتمل أن يعود الى الملاعب في تشرين الأول/أكتوبر".

وسجل لاكازيت هدفين في ثلاث مباريات هذا الموسم، بما في ذلك هدف في لقاء دربي شمال لندن الذي انتهى بالتعادل ضد توتنهام (2-2) في المشاركة الأخيرة قبل عطلة المباريات الدولية.

وسيشكل غياب ابن الـ28 عاما ضربة كبيرة لمدرب أرسنال الإسباني أوناي إيمري خلال فترة حافلة بمباريات الدوري الممتاز ضد واتفورد وأستون فيلا ومانشستر يونايتد، بالإضافة الى بدء مشوار الفريق في مسابقة "يوروبا ليغ" اعتبارا من الخميس ضد إينتراخت فرانكفورت الألماني، وفي مسابقة كأس الرابطة المحلية في 25 الشهر الحالي ضد نوتنغهام فورست.