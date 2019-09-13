نقل حي ksa:بث مباشر مباراة النصر والشباب بث مباشر يلا شوت Yalla shoot خصري الاسطورة مشاهدة مباراة...

الاسطورة بث مباشر مباراة النصر والشباب يلا شوت kora star كورة ستار مشاهدة مباراة النصر والشباب مباشر بدون تقطيع أون لاين، رابط تابع لايف مباراة النصر ضد الشباب اليوم بث مباشر، تعتلي قمة الشباب والنصر قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، وتأتي المواجهة بعد نهاية فترة توقف الفيفا لأنشغال المنتخبات الوطنية بمواجهات رسمية وودية، ويسعى العالمي للوصول للنقطة التاسعة في جدول الترتيب.

مباراة النصر والشباب بث مباشر

يلا شوت النصر والشباب بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والشباب الاسطورة دوري بلس الدوري السعودي الجولة الثالثة مباراة النصر والشباب اونلاين تابع لايف، وتشير أغلب التوقعات حول نتيجة مباراة النصر والشباب اليوم إلى فوز العالمي على الليوث في مواجهة اليوم الجمعة، حيث توقع حامد البلوي المشرف العام على فريق الكرة السابق بنادي الاتحاد، حسم فريق النصر، “ديربي الرياض” لصالحه على حساب نظيره الشباب.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر

الاسطورة النصر والشباب بث مباشر بدون تقطيع، رابط كورة ستار النصر والشباب مباشر، مشاهدة مباراة النصر والشباب الاسطورة تابع لايف، يعتمد العالمي خلال مباراة اليوم على تشكيلة قوية لتحقيق النقاط الثلاثة على حساب الشباب الليلة، وأعتلاء الصدارة مؤقتاً قبل مواجهة الهلال المنتظرة غداً السبت في نفس الجولة.

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مباراة النصر ضد الشباب هي مواجهة قوية ضمن مباريات الدوري السعودي تجمع بين المتصدر صاحب الست نقاط، وصاحب المركز الخامس نادي الشباب بأربع نقاط.

تشكيلة النصر الرسمية، برادلي جونز حارس العرين، عوض خميس، مادو، مايكون، سلطان الغنام، وفي الوسط بيتروس، الخبيري، الجميعة، جوليانو، أمرابط، وفي الهجوم حمدلله.

تنطلق مباراة النصر والشباب بث مباشر الآن على الهواء مباشرة من ملعب الملك فهد الدولي وسنتابع معكم أحداثها.

بدأ النصر مباراته ضد الشباب بهجوم مستمر على المرمى لتسجيل الهدف الأول، ولكن دفاع الليوث تصدى للهجمات من حمدلله وأمرابط.