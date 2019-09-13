يوتيوب 7srii: بث مباشر KSA HD1 مباراة النصر والشباب كورة ستار yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة...

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كورة ستار النصر والشباب بث مباشر yalla live، يلا شوت مباراة النصر والشباب مباشر اليوم الجمعة الموافق 13-9-2019 في إطار الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة النصر مباشر.

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يلا شوت النصر بث مباشر اليوم، ستكون مباراة النصر ضد الشباب مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات أون سبورت، وذلك من خلال قناة KSA Sport HD1 بتعليق عبدالله الحربي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي 2019 عبر الرابط الموجود بالأسفل.

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بث مباشر النصر الشوط الأول، يضم تشكيل النصر اليوم كلا من: حراسة المرمى: براد جونز. – الدفاع: سلطان الغنام، عمر هوساوي، مايكون بيريرا، عبدالرحمن العبيد. – الوسط: عبدالله الخيبري، بيتروس، جوليانو دي باولا، نورالدين إمرابط – الهجوم: فهد الجميعة، عبدالرزاق حمدالله.