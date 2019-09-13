رئيس "كاف" يوقع عقد استضافة حفل جوائز الكاف بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغردقة-(أ ش أ):

وقع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، مع رجل الأعمال كامل أبوعلي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر عقد إقامة حفل جوائز (كاف) الأفضل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمدينة الغردقة فى يناير القادم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة بحضور محافظ البحرالأحمر الدكتور أحمد عبدالله، ونجم النادي الأهلي محمود الخطيب.

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وأكد المحافظ أهمية هذا الحدث، حيث يتم الاستعداد له بقوة لإقامة هذا الحفل في 7 يناير القادم، وأن المحافظة بالتنسيق مع كامل أبوعلي وفريق العمل معه تعمل على إبهار الجميع بهذا الحفل .

بدوره، قال كامل أبوعلي إن استضافة الغردقة للاحتفال الذي يقام لأول مرة تهدف إلى تنشيط وزيادة حركة السياحة والتأكيد على أهمية مصر في المنطقة وفتح أسواق سياحية جديدة.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أهمية الحدث والاختيار المتميز لمدينة الغردقة لاستضافة هذا الحفل كونها مدينة مبهرة.