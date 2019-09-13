اتحاد الكرة يُعلن: السوبر في برج العرب بحضور جماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 17-2018 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بستاد برج العرب بحضور جماهيري يقدر ب 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين ( 5 آلاف مشجع لكل فريق ).

واكد الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن القرار جاء بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

وأضاف في بيانه:" الاتحاد المصري لكرة القدم إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإنه في الوقت نفسه فإن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة من أن كافة عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والإلتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة".