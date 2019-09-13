مباشر.. الإسماعيلي 3 - 2 أهلي بنغازي.. عثمان يقلص الفارق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرًا، مساء اليوم الجمعة، على نظيره أهلي بنغازي، بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، في لقاء ضمن منافسات جولة الذهاب من دور ال32 ببطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

ودخل الإسماعيلي مواجهة أهلي بنغازي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع: ابراهيم ابو اليزيد ، باهر المحمدى ، محمد مجدى ، اسامة إبراهيم.

خط الوسط: أحمد مدبولى ، محمود دونجا ، محمد بيومى ، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم: محمد الشامى ، وجيه عبدالحكيم

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وبعد مرور 4 دقائق فقط، تقدم الإسماعيلي بالهدف الأول عن طريق وجيه عبد الحكيم بعد تمريرة سحرية من اللاعب أحمد مدبولي.

وعاد عبد الحكيم واستغل خطأ من حارس أهلي بنغازي في الدقيقة 20، بعد عرضية من الجانب الأيمن فشل الحارس في التقاط الكرة لتسقط أمام لاعب الإسماعيلي الذي اسكنها في الشباك.

وفي الدقيقة 29، تمكن اللاعب سفيان عمران من تقليص الفارق مسجلا الهدف الأول لفريق أهلي بنغازي، مستغلا كرة عرضية حولها في شباك الحارس محمد فوزي.

واستغل أحمد مدبولي دربكة دفاعية داخل منطقة جزاء فريق أهلي بنغازي ليسجل الهدف الثالث لفريق الإسماعيلي.

في الدقيقة 63، سجل اللاعب عثمان الهدف الثاني لفريق أهلي بنغازي مستغلا عرضية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب سانوجو.

وسجل عبد الرحمن مجدي الهدف الرابع لفريق الإسماعيلي مع حلول الدقيقة87 بتصويبة قوية من خارج منطقة جزاء أهلي بنغازي.