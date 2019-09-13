كلوب: صلاح وماني يشعران بالانتعاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اقتراب عودة لاعب الوسط الغيني نابي كيتا للتدريبات بشكل كامل، مشيرا في نفس الوقت أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر يواصل عملية التأهيل.

ويستعد ليفربول حاليا لمواجهة نيوكاسل يونايتد ظهر غد السبت على ملعب آنفيلد.

وقال كلوب، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نابي قريب أكثر من أليسون، وأعتقد أنه سيشارك بالتدريبات عندما نعود من نابولي الأسبوع المقبل بعد خوض أول مباراة في دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف مدرب الريدز أن أليسون يتحسن باستمرار بعد الإصابة التي تعرض لها في الساق، لكن لا يمكن وضع ضغط عليه واستعجال عودته للمباريات، مشيرا إلى أن باقي اللاعبين يبدون بحالة جيدة حاليا.

وأكمل: "من الصعب للغاية اللعب ضد نيوكاسل، الأسلوب مشابه للموسم الماضي، يدافعون بقلب كبير، لن يكون الأمر سهلاً في مباراة الغد، أنا معجب حقًا بالأشياء التي قاموا بها حتى الآن".

وأتم كلوب تصريحاته بالحديث عن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني قائلا: "يشعران بالانتعاش حاليا بعد فترة الراحة في التوقف الدولي، ونأمل استغلال هذا الأمر في مباراة الغد أمام نيوكاسل".

يُذكر أن ليفربول يتصدر حاليا جدول ترتيب بريميرليج برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، و4 نقاط عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث.