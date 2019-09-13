يوسف البلايلي يصل الى السعودية ليبدأ مشواره مع أهلى جدة

وصل الجزائري يوسف البلايلي صانع ألعاب الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة الى مطار جدة تمهيدًا لاضمامه الى فريقه الجديد أهلى جدة . كان أهلى جدة قد أعلن تعاقده مع الدولي الجزائري قادمًا من الترجي التونسي، بعد تألقه في منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي انتهت بتتويج الجزائر باللقب . من الترجي التونسي، بعد تألقه في منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي انتهت بتتويج الجزائر باللقب . نشر نادى أهلى جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعى "تويتر" صور من وصل البلايلي الى مطار جدة ليبدأ مشواره مع الفريق . على موقع التواصل الأجتماعى "تويتر" صور من وصل البلايلي الى مطار جدة ليبدأ مشواره مع الفريق . الجدير بالذكر أن البلايلي لم يتواجد في قائمة الأهلي الذي يستعد لمواجهة نادي الوحدة غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين .

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