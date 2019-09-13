السفيرة المصرية بالسنغال تؤازر الزمالك في التدريبات

حرصت سفيرة مصر في السنغال نهى خضر وحسام بسيوني القنصل العام على الذهاب لمتابعة مران فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وذلك بصحبة اسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالسنغال والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي. ادارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالسنغال والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي. وذلك لمؤازرة الفريق قبل مواجهة جينيراسيون فوت غدا. ويخوض الزمالك المران على ملعب لات ديور بالسنغال وهو المران الأخير للفريق بالسنغال. فوت غدا. ويخوض الزمالك المران على ملعب لات ديور بالسنغال وهو المران الأخير للفريق بالسنغال. ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

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