أمريكا تهزم البرزيل 3 / 0 وتتأهل لنهائي مونديال ناشئات الطائرة

تأهل منتخب أمريكا الى نهائي بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة والتي تقام حاليا في مصر بعدما حقق الفوز في مباراة نصف النهائي اليوم على منخب البرازيل بثلاثية نظيفة. الفوز في مباراة نصف النهائي اليوم على منخب البرازيل بثلاثية نظيفة. ويلعب منتخب امريكا نهائي البطولة غدا السبت أمام الفائز من مباراة ايطاليا والصين ويواجه البرازيل الخاسر من نفس المباراة غدا لتحديد المراكز الثالث والرابع.

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