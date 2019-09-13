اقامة ماراثون للدراجات بالقناطر الخيرية

في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية لدعم الشباب وتنشيط السياحة الداخلية بالقناطر الخيرية وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والأجهزة الأمنية بالمحافظة ومصلحة الري وبمشاركة رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية تم إقامة مارثون للدراجات للشباب من الجنسين وبمشاركة أكثر من 200 مشارك بداية من ميدان التحرير وصولا لمبني رئاسة مجلس مدينة القناطر الخيرية ثم أستراحة قصيرة في ضيافة رئيس والعاملين بالمجلس ثم إستكمال المسيرة حتي حديقة عفلة التي اقيم بها مسرحا لتقديم بعض العروض بالدراجات من الشباب وعروض رياضية علي العقلة والمهارات الفردية ثم قام رئيس المدينة بنقل تحية محافظ القليوبية والترحيب بالشباب ودورهم في نهضة السياحة وحثهم علي تكرار الزيارات للمدينة وحضور رئيس مصلحة الري ومدير إدارة ري القناطر الخيرية للترحيب بالشباب نيابة عن السيد وزير الري من الجنسين وبمشاركة أكثر من 200 مشارك بداية من ميدان التحرير وصولا لمبني رئاسة مجلس مدينة القناطر الخيرية ثم أستراحة قصيرة في ضيافة رئيس والعاملين بالمجلس ثم إستكمال المسيرة حتي حديقة عفلة التي اقيم بها مسرحا لتقديم بعض العروض بالدراجات من الشباب وعروض رياضية علي العقلة والمهارات الفردية ثم قام رئيس المدينة بنقل تحية محافظ القليوبية والترحيب بالشباب ودورهم في نهضة السياحة وحثهم علي تكرار الزيارات للمدينة وحضور رئيس مصلحة الري ومدير إدارة ري القناطر الخيرية للترحيب بالشباب نيابة عن السيد وزير الري

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