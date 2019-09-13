شاهد.. الإسماعيلي يتقدم على أهلي بني غازي بثلاثية في الشوط الأول

أنهي فريق الإسماعيلي الشوط الأول من مباراته أمام نظيره أهلي بني غازي الليبي ، متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ستادالاسماعيلية ضمن منافسات دور ال32 من البطولة العربية للأندية "كاس محمد السادس".
تقدم الإسماعيلي بالهدف الأول عن طريق اللاعب وجيه عبدالحكيم فيالدقيقة الرابعة ، وأضاف عبدالحكيم الهدف الثاني في الدقيقة 20، في حين سجل الهدف الثالث اللاعب أحمد مدبولي.
وأحرز هدف الأهلي الوحيد اللاعب سفيان عمران في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بتقدم الدراويش بنتيجة 3 / 1 .
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