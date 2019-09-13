تشكيل الشباب أمام النصر فى الدوري السعودي للمحترفين

أعلن الأرجنتيني خورخي الميرون المدير الفني للشباب عن تشكيل الفريق أمام النصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين . جاء تشكيل الشباب أمام النصر كالآتى : حراسة المرمي : فاروق بن مصطفي . مصطفي . خط الدفاع : أحمد شراحيلي ، محمد سالم ، حسن المعاذ ، عبدالله الشامخ . Advertisements خط الوسط : ألفريد ندياي ، عبدالمجيد الصليهم ، ناصر العمران ، ويرغتون صوماليا ، دانيلو أسبيريا . ناصر العمران ، ويرغتون صوماليا ، دانيلو أسبيريا . خط الهجوم : كريستيان جوانكا . الاحتياط : عبدالله العويشير ، متعب المفرج ، عبدالملك الخيري ، محمد البقعاوي ، حسن القيد ، محمد السهلاوي ، عبدالله الحمدان ، عبدالملك الشمري ، عمران الياس .

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