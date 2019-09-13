عبدالرزاق حمدالله يقود تشكيل النصر أمام الشباب فى الدوري السعودي للمحترفين

أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الشباب في ديربي الجولة الثالثة من بطولة الدورى السعودي للمحترفين . جاء تشكيل النصر أمام الشباب كالآتى : حراسة المرمي : براد جونز . خط الدفاع : سلطان الغنام ، مايكون بيريرا ، مادو ، عوض الخميس . Advertisements خط الوسط : بيتروس ،عبدالله الخبيري ، نورالدين إمرابط ، جوليانو فيكتور ، الجمعيه . فيكتور ، الجمعيه . خط الهجوم : عبدالرزاق حمدالله . الاحتياط : وليد عبدلله ، عمر هوساوي ، عبدالعزيز الجبرين ، عبدالرحمن الدوسري ، حمدالمنصور ، خالد الغونيم ، عبدالرحمن العبيد ، فراس البريكان ، فرج الغشيان .

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