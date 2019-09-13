الأمطار تستقبل المران الأخير للزمالك في السنغال

استقبلت الأمطار المران الأخير لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في السنغال والذي يخوضه على ملعب لات ديور بمدينة تييس قبل مواجهة جينيراسيون فوت . لات ديور بمدينة تييس قبل مواجهة جينيراسيون فوت . ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

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