شباب المقاولون يسحق الحدود برباعية فى بطولة الجمهورية 2001

انتهت منذ لحظات مباراة المقاولون لمواليد 2001، أمام حرس الحدود فى إطار مباريات بطولة الجمهورية والتى أقيمت عصر اليوم على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، بفوز ذئاب الجبل برباعية نظيفة دون رد.

أحرز أهداف المقاولون محمود تايسون هدف، محمد مصطفى مانشى هدف، وزياد طلبة هدف، وإيهاب

ناصر هدف، بذلك الفوز يرفع المقاولون رصيده الى 11 نقطة من ثلاث مباريات وتعادل مباراتين. من جانبه، أشاد عبدالعزيز مصطفى زيزو المدير الفنى للفريق، بلاعبى فريقه على تتفيذ تعليماته بشكل ممتاز.

ويسافر الفريق إلى الإسكتدرية لمقابلة سموحة الأربعاء القادم. يقود جهاز فنى للمقاولون عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى ومحمد فوزى مدرب وأيمن هريدى مدرب حراس مرمى وسعيد صابر إدارى وتامر عادل إصابات ملاعب وأحمد طنطاوى أحمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.