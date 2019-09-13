كرة القدم الإنجليزية تُكشر عن أنيابها ضد القمصان المزورة

اجتمعت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وسلطات إنفاذ القانون هذا الأسبوع لتكثيف مجهوداتها في محاربة المنتجات المزيفة.

يستهدف برنامج مكافحة التزوير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بيع وتوزيع المنتجات المقلدة عبر الإنترنت وفي جميع أنحاء العالم.

على مدار الموسم الماضي، صادر البرنامج أكثر من 160 ألف قطعة مزيفة تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه إسترليني. تأخذ هذه النتائج القيمة الإجمالية للمنتجات المزيفة التي تم استردادها فعليًا إلى حوالي 30 مليون جنيه إسترليني منذ بدء البرنامج في عام 2007.

تستمر الإجراءات عبر الإنترنت لمنع وصول السلع المقلدة إلى المعجبين، وخلال الموسم الماضي، أزال الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من 270 ألف قائمة من الأسواق، قيمتها أكثر من 740 ألف جنيه إسترليني. ولا يشمل هذا الرقم بما تم مصادرته من قبل الأندية وتلك الخاصة بمصنعي الأدوات.

بناءً على هذا التقدم، عقدت الدورة السادسة للمؤتمر السنوي لمكافحة كرة القدم ضد التزييف في استاد الإمارات.

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سمع المندوبين، بما في ذلك من وكالات إنفاذ القانون، من خبراء الصناعة ورأوا بأنفسهم الفرق بين البضائع الرسمية والسلع المزيفة الأقل شأنا. كما مكّن المؤتمر الحاضرين من تطوير علاقات العمل الرئيسية.

وقال المتحدث باسم الدوري الإنجليزي الممتاز: “لقد حققنا تطورات هائلة في معالجة معضلة التزوير في كرة القدم منذ إنشاء برنامجنا”.

واستطرد: “يجب ألا يشعر أي معجب بخيبة أمل لشراء منتجات وهمية ذات جودة منخفضة”.

واختتم: “بالتعاون مع الأندية، شركائنا، ومن خلال تطبيق القانون، نحن ملتزمون بالحد من بيع وتوزيع المنتجات المزيفة في جميع أنحاء العالم، وكرة قدم ضد التزوير هي جزء مهم من ذلك”.