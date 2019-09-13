ريال مدريد يستعد لمُباغتة مانشستر يونايتد وتشيلسي

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد سيُطلق حملة انتقالات غير عادية، تستهدف التعاقد مع الثنائي الفرنسي “بول بوجبا ونجولو كانتي”، نجما مانشستر يونايتد وتشيلسي – على الترتيب-.

وبينما يتطلع زين الدين زيدان إلى تشكيل جالاكتيكوس جديد، قام ريال مدريد مسبقًا بمداهمة غرب لندن عندما ضم نجم نجوم تشيلسي «إيدين هازارد» في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليونًا متغيرات.

وتستعد حصون ملعب ستامفورد بريدج لغارة ثالثة من مدريد، بعد الغارة التي رحل فيها تيبو كورتوا مقابل 35 مليون جنيه استرليني في صيف عام 2018.

ووفقًا لموقع «ذي أتلتيك» الإنجليزي، فإن نجمي تشيلسي السابقين، البلجيكيين تيبو كورتوا، حارس مرمى المرينجي، وإيدن هازارد، جناح الفريق، قالا في محادثات خاصة جمعتهما، أن كانتي هو اللاعب الحقيقي الذي يفقدونه .

زيدان معجب بمواطنه منذ فترة طويلة ويعتزم بذل جهد جاد للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة صن سبورت أمس أن العملاق الإسباني، أبدى اهتمامه باللاعب في وقت سابق من هذا العام، كما وافق تشيلسي على إبلاغهم إذا كانوا على استعداد للبيع.

وأضاف «ذي أتلتيك»، من المقرر أن يعود ريال مدريد الصيف المقبل مع مجهود مضاعف من أجل ضم بوجبا، مع احتمال ضم الثنائي المتوج بكأس العالم.

وقد أثبت الثنائي بالفعل تفاهمًا كبيرًا في خط وسط المنتخب الفرنسي، حيث قاد بوجبا الإشادة بزميله في الفريق العام الماضي.

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كان نجم اليونايتد يائسًا من تحقيق حلمه بالانتقال إلى إسبانيا هذا الصيف، فقط بالنسبة للمدراء في أولد ترافورد.

كما أفادت بعض التقارير، أن عمالقة الملابس الرياضية أديداس لعبوا أيضا دورًا رئيسيًا في عدم مغادرة نجم يوفنتوس السابق خلال فترة الانتقالات.

لكن انتقاله في يناير غير مستبعد بعد أن كشف ماتياس شقيق بول، أن بوجبا سأل نجم برشلونة ليونيل ميسي عن الانتقال إلى أسبانيا.

وسبق لقائد ريال مدريد سيرجيو راموس قول، أن النادي الملكي لم ينته من مطاردة بوجبا، بعد أن أشاد علنًا بمواهب اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً.

ويعتقد زيدان في الوقت نفسه أن كلاً من بوجبا وكانتي يمكن أن يحدثا فرقًا كبيرًا في قلب فريقه، في الوقت الذي يحاول فيه بناء فريق جديد قادر على السيطرة على كرة القدم الأوروبية.

حتى أن الأخير اعترف بأنه شعر بالإطراء من اهتمام كلًا من مدريد وباريس هذا الصيف، قبل الإصرار على أن مستقبله سيكون في تشيلسي.