مُحدث | جميع صفقات آرسنال في صيف 2019

نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإسباني “أوناي إيمري” الذي خلف الأسطورة الفرنسية آرسين فينجر في صيف 2018.

موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف آرسنال في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي آرسنال في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.

صفقات آرسنال في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية انضم من تفاصيل الصفقة جابريل مارتينيلي– جناح أيسر – 18 عامًا البرازيل / إيطاليا إيتانيو – البرازيل 6 مليون يورو – عقد 5 سنوات تاكوما أسانو – مهاجم متأخر – 24 عامًا اليابان هانوفر– ألمانيا انتهاء الإعارة – عقده ينتهي في يونيه 2020 ريس نيلسون – جناح أيمن – 19 عامًا إنجلترا / زيمبابوي هوفنهايم – ألمانيا انتهاء الإعارة – عقده ينتهي في يونيه 2022 داني سيبايوس – وسط إرتكاز وجناح أيسر – 22 عامًا إسبانيا ريال مدريد – اسبانيا إعارة حتى يونيه 2020 نيكولاس بيبي – جناح أيمن وصانع ألعاب – 24 عامًا كوت دي فوار ليل – فرنسا 80 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات وليام ساليبا – قلب دفاع – 18 عامًا فرنسا سانت إتيان – فرنسا 30 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات دافيد لويز – قلب دفاع ووسط دفاع – 32 عامًا البرازيل تشيلسي – إنجلترا 8 مليون جنيه إسترليني – عقد حتى يونيه 2021 كيران تيرني – ظهير أيسر – 22 عامًا أسكتلندا سلتيك جلاسكو – اسكتلندا 27 مليون جنيه إسترليني – عقد مدته 5 سنوات

الراحلون عن آرسنال في صيف 2019

اللاعب – المركز الجنسية انتقل إلى تفاصيل الصفقة دافيد أوسبينا – حارس مرمى – 30 عامًا كولومبيا نابولي 3.5 مليون يورو آرون رامسي – إرتكاز – 28 عامًا ويلز يوفنتوس وفقًا لقانون بوسمان بيتر تشيك – حارس مرمى – 37 عامًا التشيك اعتزال انتقل للعمل مع تشيلسي كمدير رياضي ستيفان ليختشتاينر – ظهير أيمن – 35 عامًا سويسرا أوجسبورج – ألمانيا انتهاء العقد داني ويلبيك – مهاجم – 28 عامًا إنجلترا / غانا واتفورد – إنجلترا انتهاء العقد كوهين برامال – ظهير أيسر – 23 عامًا إنجلترا كولشيستر – إنجلترا انتهاء العقد دينيس سواريز – إرتكاز متقدم – 25 عامًا إسبانيا سلتا فيجو- إسبانيا انتهاء الإعارة والعودة لبرشلونة ثم الانتقال إلى سلتا فيجو Advertisements خوليو خوسيه بليجويزويلو – ظهير أيمن وقلب دفاع – 22 عامًا إسبانيا تفينتي – هولندا انتهاء عقد – انتقال حر دانيال بالارد – وسط دفاع وقلب دفاع – 19 عامًا آيرلندا الشمالية سويندون تاون – إنجلترا إعارة جوردي أوسي-توتو – ظهير وجناح أيسر – 20 عامًا إنجلترا بوخوم – ألمانيا إعارة بن شاف – إرتكاز – 21 عامًا إنجلترا دونكاستر روفرز – إنجلترا إعارة حتى يونيه 2020

وليام ساليبا – قلب دفاع – 18 عامًا فرنسا سانت إتيان – فرنسا إعارة حتى يونيه 2020 – انضم في صيف 2019

تشارلي جيلمور – إرتكاز – 20 عامًا اسكتلندا نوريتش سيتي – إنجلترا انتقال حر

ديان إيليفي – حارس مرمى – 24 عامًا مقدونيا سيريد – صربيا اعارة حتى يونيه 2020

كريستيان بيليك – وسط دفاع وقلب دفاع – 21 عامًا بولندا ديربي كاونتي – إنجلترا 7.5 مليون إسترليني + 2.5 مليون إسترليني إضافات

لوران كوسيلني – قلب دفاع – 33 عامًا فرنسا / بولندا بوردو – فرنسا 5 مليون جنيه إسترليني

تاكوما أسانو – جناح أيمن وأيسر – 24 عامًا اليابان بارتيزان بلجراد – صربيا مليون جنيه إسترليني

كارل جينكنسون – ظهير أيمن – 27 عامًا إنجلترا / فنلندا نوتنجهام فورست – إنجلترا 3 مليون جنيه إسترليني

أليكس أيوبي – جناح أيسر وصانع ألعاب – 23 عامًا نيجيريا إيفرتون – إنجلترا 30 مليون جنيه إسترليني

تشافي أميشي – جناح أيمن – 18 عامًا إنجلترا هامبورج – ألمانيا 2.5 مليون إسترليني

دومينيك طومسون – ظهير أيسر – 18 عامًا إنجلترا برينتفورد – إنجلترا تفاصيل غير معلنة

ناتشو مونريال – ظهير أيسر ومدافع ثالث – 33 عامًا إسبانيا ريال سوسيداد – إسبانيا حوالي 250 ألف جنيه إسترليني فقط

محمد النني – إرتكاز ولاعب وسط دفاع – 27 عامًا مصر بيشكتاش – تركيا إعارة حتى يونيه 2020